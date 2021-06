Man zit zes uur lang dood op de tram

Een 64-jarige man zat maandag zes uur lang dood op een tram in Zürich nadat hij een hartstilstand kreeg. Niemand van de andere reizigers merkte op dat hun medepassagier overleden was.

Op video-opnames van in de tram is te zien dat het slachtoffer, die op weg was naar zijn werk, iets na zes uur ’s ochtends in elkaar zakte op zijn zitje en stil bleef zitten. Pas rond het middaguur liet een passagier de trambestuurder weten dat er iets mis was. De ambulancedienst die nog ter plaatse kwam, kon enkel maar de dood van de man vaststellen.

“De onwetendheid van de mensen is verbijsterend en maakt mij verdrietig”, zegt de zoon tegen de Zwitserse krant 20 Minutes. “Burgerlijke moed is helaas niet meer vanzelfsprekend. Tegenwoordig zijn mensen te veel met zichzelf bezig, ze merken hun omgeving niet eens meer op.”