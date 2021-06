“Ze plassen dronken op onze matrassen”: uitbaters zijn nachtelijke feestjes in gesloten strandbars beu

Blankenberge - De examens zijn achter de rug, dus heel wat jongeren willen stoom aflaten. Bij gebrek aan nachtleven gebeurde dat de voorbije nachten in verschillende gesloten stranduitbatingen. Bij Bo Beach trof men al verschillende keren een puinhoop aan. De politie moest tussenkomen. “Inwoners bellen ons dat jongeren op onze matrassen staan te plassen”, zuchten Tania en dochter Bo.

Omdat alle horeca nog steeds verplicht om 23.30 uur moet sluiten, zoeken jongeren die net examens achter de rug hebben andere manieren om stoom af te laten. Maar dat gebeurde de afgelopen nachten vaak op de verkeerde manier.

Bij Bo Beach kreeg men ’s nachts al verschillende keren groepjes feestende jongeren over de vloer. Aanvankelijk gedragen ze zich voorbeeldig, maar met enkele promille in het bloed begint de miserie. De uitbaters lanceerden daarom een oproep op Facebook en vragen om van hun materiaal te blijven.

Respect voor materiaal

“We werden al verschillende keren verwittigd door dijkbewoners dat ze er hier een boeltje van maken”, zegt uitbaatster Tania Matthijnssens. “Ze halen matrassen uit de hoes en plassen er stomdronken op. Of ze maken enorm veel lawaai. Kijk, ik ben ook jong geweest. Die gasten mogen hier zeker een stoel gebruiken om iets te drinken als we gesloten zijn.”

De uitbaters van de strandbar hebben dus begrip voor die jonge gasten, maar klinken kan je volgens hen ook voorbeeldig doen. “Het is niet evident om het einde van de examens te vieren tijdens de huidige coronamaatregelen, maar heb toch respect voor het materiaal van anderen. Dit is écht niet meer om te lachen. We komen hier ’s ochtends met een bang hartje aan met de vrees voor wat we zullen aantreffen. Want wij mogen het hele boeltje telkens opruimen.”

Vandalisme melden

De politie moest inmiddels al verschillende keren tussenkomen. Vaak nemen de jongeren dan de benen. Recent konden enkele feestneuzen wel gesnapt worden. “Ik slaap nu met één oog open”, zegt Tania. “’s Nachts kijk ik regelmatig op mijn gsm of buurtbewoners of politie gebeld hebben. Ik hoop dat de situatie kalmeert als de jongeren hun rapport krijgen en de cafés straks wat langer open blijven.” Tania en Bo vragen om calamiteiten of vandalisme meteen te melden aan de politie via het nummer 101.