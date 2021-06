Romelu Lukaku prijkt in ondergoed op Italiaanse cover van modeblad Vogue

Romelu Lukaku staat in ondergoed op de cover van L’Uomo Vogue, de Italiaanse editie van modeblad Vogue die op 29 juni verkrijgbaar zal zijn. Dat heeft het blad donderdag bekend gemaakt op Instagram. Voor de indrukwekkende fotoshoot werd hij gekleed door modemerk Versace.

Lukaku treedt zo een beetje in de voetsporen van onder meer George Clooney, Tiger Woods of Barack Obama, die in het verleden ook al poseerden voor de coverfoto van (de Amerikaanse editie van) het blad. In Milaan viel de spits van de Rode Duivels al op toen hij begin dit jaar met zijn moeder een bezoekje bracht aan Fashion Week. Hij had toen ook een gehandtekend shirtje bij voor ontwerpster Donatella Versace.

In Italië is de sterke spits van de Rode Duivels ongekend populair. “Romelu Lukaku is Italiaans kampioen met Inter en leidt nu de aanval van de Rode Duivels in hun jacht op de eindzege op het EK. Hij wordt terecht gezien als één van de beste spelers in het wereldvoetbal vandaag nadat hij de nieuwe “God” van Inter genoemd werd en hen in 2021 opnieuw de Scudetto schonk”, kondigt Vogue de Belgische aanvaller aan onder de noemer ‘The Pursuit of Excellence’, de zoektocht naar perfectie. “