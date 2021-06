Vraag naar cannabis en kalmeringsmiddelen toegenomen tijdens coronacrisis

Het gebruik van cannabis en kalmeringsmiddelen is tijdens de coronapandemie duidelijk toegenomen. Dat blijkt donderdag uit een rapport van het VN-kantoor over Drugs en Misdaad (UNODC). De haven van Antwerpen is volgens het rapport nog altijd een van de belangrijkste draaischijven voor de cocaïnehandel.

Volgens UNODC zijn vorig jaar wereldwijd 275 miljoen mensen in aanraking gekomen met drugs. Dat zijn er zowat zes miljoen meer dan in 2018.

In zowat twee op de drie landen wordt melding gemaakt van een toegenomen gebruik van cannabis en kalmeringsmiddelen, zo blijkt uit het Werelddrugsrapport, waarvoor gezondheidsexperts uit 77 landen werden ondervraagd. UNODC merkt daarbij op dat jongeren cannabis steeds minder als schadelijk beschouwen, hoewel het gehalte van de psychoactieve stof THC de afgelopen twintig jaar verdrievoudigd is in Europa.

Door de contactbeperkingen tijdens de coronacrisis werden partydrugs als cocaïne en ecstacy vorig jaar wel minder gebruikt. Maar het UNODC vreest dat de vraag naar cocaïne in Europa opnieuw zal toenemen, omdat nieuwe spelers op de markt met minder tussenpersonen en andere handelsroutes werken, wat de prijs doet dalen.

Het agentschap verwacht voorts dat de coronapandemie en de daaruit volgende economisch crisis langetermijneffecten zullen hebben op de vraag naar en het aanbod van verboden stoffen. Het virus heeft “de ongelijkheid, armoede en geestelijke gezondheidsproblemen over de hele wereld verergerd, factoren waarvan bekend is dat ze drugsgebruik aanwakkeren”, vermeldt het document.

Zo wordt erop gewezen dat de hoeveelheid land die gebruikt wordt voor opiumteelt in Afghanistan met 37 procent is gegroeid. Afghanistan is goed voor zowat 80 procent van de wereldwijde opiumproductie. Voor heel wat arbeiders die tijdens de gezondheidscrisis werkloos zijn geworden, vormt het produceren van opium vaak een van de laatste opties.

Volgens het UNODC heeft onder meer ook de sluiting van de scholen tijdens de lockdowns gevolgen gehad. Onderzoeker Angela Me verwijst naar criminele organisaties in Latijns-Amerika die kinderen rekruteren voor de productie van drugs.

Tot slot worden de havens van Antwerpen, Rotterdam, Hamburg en Valencia nog altijd als belangrijke overslagplaatsen voor de cocaïnehandel beschouwd. Analyses van het afvalwater tonen ook hoge cocaïneconcentraties aan in Nederland, België, Groot-Brittannië en het westen van Duitsland, zegt onderzoeker Thomas Pietschmann.