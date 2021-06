Belgische ondernemersvertrouwen op historisch maximum

Het Belgische ondernemersvertrouwen is in juni gestegen tot het hoogste niveau sinds 1980, tegelijk de start van de conjunctuurbarometer in zijn huidige samenstelling, zo maakte de Nationale Bank donderdag bekend. “Een historisch maximum”, klinkt het, en dat ondanks de coronapandemie.

Het ondernemersklimaat verbeterde in juni in alle bedrijfstakken, met uitzondering van de bouw waar het ondernemersvertrouwen na vijf opeenvolgende maanden van stijging nu een beetje terugliep. Men is er iets minder positief over de vraag.

In de industrie was er in mei een daling van het ondernemersvertrouwen, maar in juni weer een herstel. De Belgische bedrijfsleiders zijn er positiever gestemd over hun orderpositie en ook de werkgelegenheids- en vraagvooruitzichten zijn verbeterd, zegt de NBB.

De dienstverlening aan bedrijven was in juni positiever op alle fronten.

In de handel tot slot steeg het ondernemersvertrouwen fors in mei en juni, voornamelijk als gevolg van betere werkgelegenheidsvooruitzichten.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, zet haar in juni vorig jaar begonnen opwaartse trend voort, meldt de Nationale Bank.