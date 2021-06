PODCAST. Liesbeth Van Impe over Bouchez (MR): “We dachten eerst: ‘Wat hebben ze hier binnengesmeten, met zijn dwergkeesje op vergaderingen?’”

Het lijkt wel of heel Europa ondertussen in een regenboogjasje zit. En dat allemaal dankzij de UEFA die weigerde het stadion in München in regenboogkleuren te laten hullen voor de match Duitsland-Hongarije gisteren. “Goed gedaan dus”, aldus hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “Maar laat voetbalclubs, spelers, stadions nu maar hun eigen statements maken en laat vooral de UEFA daar met zijn fikken afblijven.”

Daarnaast wordt in deze nieuwe podcastaflevering van Het Punt van Van Impe Liesbeth zelf op de rooster gelegd over haar lunches met politici. Is dat vriendjespolitiek, of heeft dat nu werkelijk nut? En ook enfant terrible Georges Louis Bouchez wordt op de korrel genomen. “We dachten eerst: ‘Wat hebben ze hier binnen gesmeten, met zijn pekinees hondje op vergaderingen?’”