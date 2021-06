Eén dode na ontploffing in woning in Zele, schade is enorm

Zele - In het Oost-Vlaamse Zele is donderdagmiddag een halve woning ontploft. De schade is enorm en het medisch interventieplan werd afgekondigd. Er viel één dodelijk slachtoffer.

De ontploffing vond iets na 14 uur plaats. Vermoedelijk gaat het om een gasexplosie in de keuken van een woning in de Olmenlaan. De kracht was enorm, waardoor een muur weggeblazen werd. Ook het platdak kwam naar beneden.

De burgemeester van Zele, Hans Knop, bevestigt dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen. Het zou gaan om een alleenstaande man (44), de bewoner van het gebouw. De bewoners van de woning eronder zijn veilig buitengeraakt.

De woning ernaast is gevrijwaard gebleven, maar liep wel waterschade op door het blussen van de brand die na de ontploffing was ontstaan.

De hulpdiensten zijn aanwezig. En ook de mensen van Fluvius zijn ter plaatste om verdere beschadiging aan de gasleiding te onderzoeken.

