Olifant doodt in twee maanden tijd zestien mensen in India

Een olifant met een “slecht karakter” heeft in India in twee maanden tijd aan minstens zestien mensen het leven gekost. Dat heeft een medewerker van het lokaal natuurbehoudsagentschap donderdag meegedeeld.

Het dier, een volwassen mannetje van 15 à 16 jaar oud, werd in de centraal gelegen regio Santhal Pargana, in de deelstaat Jharkhand, verstoten door een kudde van 22 olifanten. “Hij was waarschijnlijk loops en werd wegens zijn slechte karakter of wegens seksuele rivaliteit met andere mannetjes verstoten”, zegt Satish Chandra Rai van het regionale agentschap.

De olifant probeert nu opnieuw aansluiting te vinden bij zijn kudde. “We bestuderen het gedrag van het dier en een team van 20 ambtenaren probeert het voortdurend op te sporen omdat de bescherming van het dier onze eerste prioriteit is”, klinkt het nog.

Het gedrag van de dikhuid heeft in totaal al aan zestien dorpelingen het leven gekost. Dinsdag doodde het dier nog een ouder echtpaar, door hen te slaan met zijn slurf.

Rai zegt dat de olifant enkel mensen heeft gedood die per ongeluk in de weg liepen of die te dichtbij kwamen toen ze een foto wilden nemen. “Hij heeft niet ingebroken in huizen of mensen opzettelijk aangevallen”, zegt hij.

In India leven ongeveer 30.000 Aziatische olifanten in het wild, wat ongeveer overeenkomt met 60 procent van de totale populatie. De laatste jaren werden steeds meer mensen gedood door olifanten, al komt ook het omgekeerde almaar vaker voor. De mens dringt met zijn activiteiten steeds verder door tot het leefgebied van de wilde dieren.