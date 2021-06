Schrik voor corona-uitbraak bij Engeland nadat journalist op oefencomplex positief test

Een journalist die vanop het basiskamp van de Engelsen verslag uitbracht voor televisiezender Sky Sports heeft positief getest. Het nieuws komt er enkele dagen nadat spelers Mason Mount en Ben Chilwell verplicht in isolatie gingen. Het doet de Engelsen vrezen voor een corona-uitbraak binnen hun kamp.

De journalist in kwestie moest het oefencomplex meteen verlaten en zit nu in isolatie op een hotelkamer, maar dat verhindert niet dat de schrik de Three Lions om het hart geslagen is. Mount en Chilwell werden verplicht in isolatie gezet nadat ze na de wedstrijd tegen de Schotten minutenlang bleven kletsen met tegenstander Billy Gilmour, die achteraf positief bleek te zijn.

Intussen hoopt de Engelse nationale ploeg van de regering toestemming te krijgen om Mount en Chilwell toch al te laten trainen met respect voor de social distancing, maar het nieuws van een nieuwe besmetting in het basiskamp zal voor weinig goodwill zorgen. Het Verenigd Koninkrijk kreunt op dit moment nog onder de hoge coronacijfers.

Engeland neemt het volgende week dinsdag in zijn achtste finale op tegen Duitsland.