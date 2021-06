Drie jaar cel voor man die 24 keer rijverbod negeert

Een 55-jarige man uit Spalbeek (Hasselt) heeft van de Hasseltse politierechtbank een effectieve celstraf van 3 jaar gekregen, omdat hij voor de 24ste keer een rijverbod aan zijn laars had gelapt. Voor het rijden onder invloed van drugs kreeg hij nog een maand celstraf. In totaal kreeg de man een geldboete van 9.680 euro opgelegd. Een vrouwelijke passagier, die niet verhinderde dat hij achter het stuur kroop, kreeg een boete van 800 euro.

In totaal heeft de man 64 veroordelingen op zijn naam staan. Zijn strafregister telt 19 bladzijden. Voor de politierechter was de maat nu vol. “De man heeft een complete minachting voor verkeersregels en uitgesproken veroordelingen. Een strenge straf moet paal en perk stellen aan zijn verkeerscriminele houding. Hij brengt onophoudelijk de verkeersveiligheid van andere weggebruikers in gevaar”, aldus de politierechter. Een werkstraf uitvoeren is voor de man niet mogelijk gezien hij invalide is.

Op 3 juli 2020 haalde de politie in Herk-de-Stad hem naar de kant. Hij bleek onder invloed van drugs. Een rijbewijs had hij niet, gezien hij een levenslang rijverbod had lopen. Dat werd in 2008 opgelegd. De man was in het verleden al tot 15 maanden cel veroordeeld, maar dat bracht hem niet tot inkeer. De politierechtbank heeft zijn voertuig, een Mercedes ML 280 CDI, verbeurd verklaard.