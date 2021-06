Europees Parlement verankert klimaatneutraliteit in wet

Het Europees Parlement heeft de eerste Europese klimaatwet de zegen gegeven. Daardoor is nu in wetgeving verankerd dat de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Een eerste stap is de vastlegging van meer ambitieuze doelstellingen voor 2030: dan moet de uitstoot van broeikasgassen minstens 55 procent lager liggen dan in 1990 het geval was.

Het Europees Parlement stemde donderdag met 442 tegen 203 stemmen bij 51 onthoudingen voor het compromis dat in april met de lidstaten was bereikt. De Europarlementsleden hadden tijdens die onderhandelingen gepleit voor een reductie met 60 procent, maar die eis stuitte op een njet van nationale regeringen.

Uiteindelijk leverden de christendemocratische EVP, het liberale Renew Europe en het sociaaldemocratische S&D de meerderheid. “Tien jaar geleden was dit ondenkbaar geweest”, begroet Hilde Vautmans (Open VLD) de eerste bindende kimaatwet. “Dit akkoord eist een verdrievoudiging van het tempo van de CO2-reductie tot gemiddeld meer dan 3 procent per jaar. Dit is ambitieus, realistisch en sociaal”, meent Cindy Franssen (CD&V)

Kathleen Van Brempt (Vooruit) merkt op dat er garanties zijn ingebouwd dat de Europese Unie gelijke tred zal houden met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. “Is dat niet het geval, dan zullen de lidstaten hun beleid moeten aanscherpen,” licht ze toe. “Kortom, ambitieus beleid met duidelijke doelstellingen én een sterke wetenschappelijke onderbouw.”

Zonder goedkeuring van de klimaatwet zou de huidige reductiedoelstelling van 40 procent van kracht blijven, zo argumenteren de voorstanders. De groenen waren echter niet overtuigd en stemden, net als de uiterst linkse fractie met PVDA, tegen de deal met de lidstaten.

“Onze tegenstem is vooral een politiek signaal naar die regeringen dat we de Green Deal ernstiger moeten nemen”, legt Sara Matthieu (Groen) uit. Volgens Matthieu zorgen “boekhoudkundige trucjes” ervoor dat de uitstoot in realiteit slechts met 52,8 procent wordt ingedijkt, “terwijl klimaatwetenschappers aangeven dat we moeten landen op 65 procent”.

Ook de uiterst rechtse fractie ID, met Vlaams Belang, stemde tegen. N-VA onthield zich. De partij “steunt het doel van klimaatneutraliteit op Europees niveau tegen 2050”, legt Johan Van Overtveldt uit, maar ze blijft hekelen dat er nog steeds geen impactstudie op lid- en deelstaatniveau is. “Op de tast en met een gammel kompas aan deze tocht beginnen, is geen blijk van goed bestuur.”

Op 14 juli presenteert de Europese Commissie een omvangrijk pakket wetgeving dat de Europese Unie in staat moet stellen om de doelstellingen te halen. Dan zal de strijd over de verdeling van de inspanningen losbarsten.