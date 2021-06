Langlopende studie toont geen verhoogde PFAS-waarden bij kinderen in Dessel, Mol en Retie

Mol / Dessel / Retie - Een langlopende gezondheidsstudie bij pasgeborenen uit Dessel, Mol en Retie, toonden in 2013 geen verhoogde PFAS-waarden aan. Dat zegt onderzoeksinstelling VITO donderdag. Een tweede meting, als de kinderen 7 jaar zijn, wordt dit jaar afgerond.

De ‘3xG studie’ (Gezondheid - Gemeenten - Geboorten) werd in 2010 opgestart in de drie Kempense gemeenten, omdat in Dessel radioactief afval wordt geborgen. De continue gezondheidsopvolging kijkt onder meer naar de invloed van milieuvervuilende stoffen op het lichaam. Naast de ziekte- en sterftecijfers in deze regio worden ook 301 kinderen vanaf de geboorte tot op hun 18de opgevolgd.

PFAS of perfluorverbindingen kunnen doorheen de placenta via de navelstreng in het bloed van het ongeboren kind terechtkomen, of na de geboorte doorgegeven worden via moedermelk. In een onderzoeksrapport uit 2013 kwam al naar voren dat de gehalten PFAS bij de baby’s die opgenomen zijn in de 3xG-studie, lager waren dan de Vlaamse gemiddelden bij baby’s uit dezelfde periode. “Dat is geruststellend nieuws”, klinkt het bij VITO.

Momenteel loopt het eerste opvolgonderzoek. Ook PFAS zullen opnieuw gemeten worden in het bloed. De resultaten zullen bekend zijn midden 2022, zegt VITO.