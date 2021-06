Merelbeke moet 1.300 euro schadevergoeding aan vrouw die niet in boerkini mocht zwemmen

Merelbeke - Het Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke, dat het zwembad Ter Wallen uitbaat, moet een morele schadevergoeding van 1.300 euro betalen aan een vrouw die niet mocht zwemmen omdat ze een boerkini droeg. Dat heeft het Gentse hof van beroep donderdag beslist.

De zaak kreeg in 2018 in eerste aanleg heel wat aandacht en leidde tot een aanpassing van het zwembadreglement. De feiten gebeurden in 2016. Een vrouw bezocht op 20 december het zwemcomplex Ter Wallen, samen met twee andere personen. De vrouw droeg een boerkini en ze werd bij het verlaten van de hokjes meegedeeld dat haar zwemkledij niet in overeenstemming was met het intern reglement. Ze kreeg de toegangsprijs terugbetaald maar voelde zich vernederd en diende klacht in.

De rechtbank van eerste aanleg in Gent oordeelde in 2018 in kortgeding dat een lichaamsbedekkend badpak verbieden vanwege hygiëne of om veiligheidsredenen discriminatie inhoudt. “Wat hygiëne en veiligheid betreft, verwees de rechter naar het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarin staat aangegeven dat lichaamsbedekkende zwemkledij bij correct gebruik voldoet aan de hygiënische eisen van zwemkledij. Verder houdt dit geen obstakel in voor de veiligheid, noch voor de drager ervan, noch voor andere gebruikers van het zwembad”, stelt Unia. Merelbeke ging in beroep, maar het hof van beroep verklaarde dat donderdag ongegrond.