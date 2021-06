Britse telecomprovider EE voert als eerste weer roamingkosten in binnen de EU

De Brexit brengt roamingkosten terug naar het Verenigd Koninkrijk. De Britse telecomoperator EE gaat vanaf volgend jaar zijn klanten extra kosten aanrekenen als ze hun mobiele abonnement gebruiken in andere Europese landen. Eerder zei het bedrijf nog dat het niet van plan was dat te doen.

De beslissing heeft een impact op nieuwe klanten en op alle klanten die hun abonnement upgraden vanaf 7 juli. Vanaf januari volgend jaar moeten ze 2 pond (2,33 euro) per dag betalen om hun mobiele data te gebruiken in 47 Europese landen. EE is zo de eerste Britse telecomoperator die weer roamingkosten invoert na het vertrek van het VK uit de Europese Unie.

Roamingkosten werden in 2017 afgeschaft in de Europese Unie. Sindsdien kunnen gsm-gebruikers hun mobiele abonnement gebruiken in de rest van de EU zonder extra kosten.

De Britse operatoren konden kiezen of ze de kosten al dan niet opnieuw invoeren. De vier grootste (EE, O2, Three en Vodafone) hadden tot nu toe gezegd dat ze dat niet van plan waren.