VS leggen vijf Chinese bedrijven sancties op wegens dwangarbeid Oeigoeren

De Verenigde Staten hebben sancties bevestigd tegen Chinese bedrijven die volgens hen de mensenrechten schenden van Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang. Er worden maatregelen getroffen tegen vijf bedrijven.

Zo verbieden de VS de invoer van materialen voor zonnepanelen geproduceerd door het Chinese bedrijf Hoshine Silicon Industry. Dat bedrijf mag zijn producten niet verkopen in de VS omdat het “volgens betrouwbare informatie gebruikmaakt van dwangarbeid om zijn siliciumproducten te maken”, aldus het Witte Huis.

Het Amerikaanse ministerie van Handel kondigde daarnaast aan dat het de aankoop van Amerikaanse goederen, software en technologie door Hoshine en vier andere bedrijven uit Xinjiang zal beperken.

“Deze maatregelen tonen onze vastberadenheid om China bijkomende kosten op te leggen voor de gruwelijke en onmenselijke praktijken van dwangarbeid”, aldus het Witte Huis. “De dwangarbeid in Xinjiang, met de steun van de Chinese staat, is een belediging voor de menselijke waardigheid en een voorbeeld van de ineerlijke economische praktijken” van Peking, klonk het nog.

Volgens mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties zijn de Oeigoeren, een moslimminderheid, het slachtoffer van dwangarbeid en willekeurige opsluiting door de Chinese overheid. Die laatste ontkent dat.

Xinjiang is de grootste leverancier van silicium en polysilicium, belangrijke grondstoffen voor zonnepanelen en halfgeleiders. Naar schatting de helft van de wereldvoorraad komt uit dat gebied.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de sancties al in felle bewoordingen. Het Aziatische land zal “alle noodzakelijke maatregelen nemen om voor de belangen van zijn bedrijven op te komen”, verklaarde een woordvoerder. Eerder bestempelde Peking berichten over genocide en dwangarbeid in Xinjiang als geruchten en leugens.