Het tij lijkt te keren voor ‘door vader gegijzelde’ Britney Spears na emotionele getuigenis in de rechtbank: “Hoe zouden jullie je voelen als jullie levens worden gestolen?”

Mariah Carey, Khloé Kardashian en zelfs haar ex-vriend Justin Timberlake. Allemaal lieten ze de voorbije dagen van zich horen op sociale media om Britney Spears een hart onder de riem steken. Woensdag vertelde de zangeres voor het eerst hoe ze zich al jaren beknot voelt in haar vrijheid door haar vader Jamie, die sinds 2008 alle belangrijke beslissingen voor haar neemt. “Ik wil gewoon eigenaar zijn van mijn eigen geld en met mijn vriend meerijden in zijn fucking auto”, klonk het.

“Na wat we vandaag gezien hebben, moeten we Britney massaal steunen. Ongeacht ons verleden samen, ongeacht de goeie en slechte momenten, ongeacht hoelang het al geleden is. Wat er nu met haar gebeurt ...