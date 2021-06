Lichte paniek bij Frankrijk: EK-favorieten kampen met ware blessuregolf, Franse doelman doet ploegmakker pijn

Het regent blessures bij Frankrijk. De wereldkampioen zag op training twee spelers geblesseerd uitvallen, waardoor de teller nu al op vijf gevallen staat.

Het was een trainingssessie om snel te vergeten voor Les Bleus. Aanvaller Marcus Thuram viel al vrij snel uit met een probleem aan de adductoren. Niet veel later moest ook flankspeler Thomas Lemar de strijd staken. De speler van Atlético Madrid kwam in botsing met doelman Mike Maignan en moest door twee stafleden van het veld worden geholpen.

Incroyable ! Après Thuram il y a quelques minutes, Thomas Lemar quitte la séance d’entraînement, suite à un choc avec Mike Maignan. Il semble souffrir de la cheville. pic.twitter.com/y6QOjyN7cQ — Julien Maynard (@JulienMaynard) June 24, 2021

Woensdag zag bondscoach Didier Deschamps verdediger Lucas Digne vijf minuten na zijn invalbeurt uitvallen tegen Portugal. Het EK van de Everton-man zit er mogelijk op met een hamstringprobleem. Digne was tijdens het 2-2-gelijkspel Lucas Hernandez komen vervangen, die last had van de knie. Hij is volgens Franse media “uiterst onzeker” voor het treffen met Zwitserland in de 1/8ste finales van het EK.

Foto: AP

Dembélé

Dat alles komt op het feit dat het toernooi van Ousmane Dembélé er al opzit. De aanvaller van FC Barcelona moet geopereerd worden aan zijn knie nadat hij zich tijdens de groepswedstrijd tegen Hongarije blesseerde. Uit verdere tests van zijn club werd een ontwrichting van de bicepspees ter hoogte van de rechterknie ontdekt, die chirurgische behandeling vereist. Dembélé zou hierdoor zowat vier maanden buiten strijd zijn.