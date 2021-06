De groepsfase van de wingbacks en de owngoals: vijf opvallende trends die de eerste ronde van het EK kleurden

De groepsfase van dit EK is er eentje voor in de geschiedenisboeken. De afgelopen twee weken konden we de ene bizarre statistiek na de andere noteren en gek genoeg zaten in die statistieken ook veel terugkerende patronen. Een absoluut recordaantal eigen doelpunten, blunderende doelmannen, penaltymissers maar ook tal van prachtige afstandsschoten: deze groepsfase had het allemaal.