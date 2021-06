De laatste stunt van John McAfee: softwareontwerper verkondigde al jaren complottheorie over zijn dood en die verspreidt zich nu als een virus

John McAfee (75) was bezeten door complottheorieën. En door zich nu van het leven te beroven, laat de tech-goeroe er ook één na. Een half uur na de bekendmaking van zijn dood verscheen op zijn Instagram-account een Q. Verwijzend naar de samenzweringstheorie QAnon. De sociale media stonden in rep en roer: McAfee was door de overheid geliquideerd. Het lijkt op een laatste stunt van de paranoïde ontwerper van antivirussoftware. Hij had zijn “schijnzelfmoord” eerder al met een tattoo voorspeld.