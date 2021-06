Nieuw onderzoek bestorming Capitool na blokkade externe commissie

Om de opzienbarende bestorming van het Capitool in Washington te onderzoeken, komt er een eigen commissie uit het Huis van Afgevaardigden in het Congres. De voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, ziet zich gedwongen tot deze stap omdat de rivaliserende Republikeinen een onafhankelijk onderzoek naar de rellen in en rond het Amerikaanse parlementsgebouw blokkeren.