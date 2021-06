Anthony Braeckmans krijgt 25 jaar cel voor moord op oom

/ Brussel / Anderlecht - De jury van het hof van assisen van Brussel heeft donderdagavond Anthony Braeckmans schuldig verklaard aan de moord op zijn oom, Daniel Vander Meuter (89), op 5 oktober 2019 in Anderlecht. Het slachtoffer, dat meerdere messteken kreeg, werd de volgende dag levenloos aangetroffen door zijn kleinzoon. De man krijgt 25 jaar cel.

De jury volgde het rekwisitoor van advocaat-generaal Aurélie Dereau en de pleidooien van de advocaten van de burgerlijke partij, Denis Bosquet et Mathilde Dasnoy-Sumell. Die stelden dat de 51-jarige Braeckmans zijn oom vermoord heeft, en dat met voorbedachten rade.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 6 oktober 2019 rond 13.00 uur gevonden in de veranda van het huis in de Homerusstraat. De man had verschillende messteken gekregen. Er waren geen sporen van inbraak of van een vechtpartij.

Uit het onderzoek bleek dat de relatie tussen Vander Meuter en zijn neef de jaren voordien verslechterd was. Braeckmans, die celstraffen kreeg in verband met drugshandel, vroeg volgens getuigen voortdurend geld aan zijn oom.

Braeckmans werd opgepakt en twee keer verhoord, maar ontkende de feiten. In december 2019 werd hij een derde keer verhoord, en werd hij geconfronteerd met camerabeelden en resultaten van het telefonieonderzoek die hem in Anderlecht situeerden op het moment van de feiten. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst en ging in januari 2020 tot bekentenissen over. Volgens de beschuldigde was het niet zijn bedoeling om zijn oom te doden, maar hadden ze ruzie gekregen over een foto van zijn tante - de overleden vrouw van het slachtoffer - en had hij toen het mes gebruikt dat hij bij zich had.