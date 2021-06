Onderzoekers in Brussel vinden sporen kaakchirurgie op Egyptische mummie

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc in Brussel hebben sporen van kaakchirurgie ontdekt op een Egyptische mummie van 2.700 jaar oud. Daarvoor hebben ze moderne medische technieken, zoals een CT-scan, gebruikt. Dat meldden de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis donderdag.

Zes jaar geleden sloegen de instellingen de handen in elkaar voor een mummiescanproject in het kader van een proefschrift. Het onderzoek spitste zich toe op de mummie Osirmose, een hoogwaardigheidsbekleder tijdens de 25ste dynastie van Egypte, pakweg 2.700 jaar geleden. Analyses van de tweedimensionale en driedimensionale beelden, die de CT-scan opleverde, stelden de onderzoekers in staat de mummificatietechnieken te begrijpen, het mannelijk geslacht van Osirmose te bevestigen, zijn organen te identificeren en naast zijn oogzenuwen ook zijn verkalkt oog vast te stellen.

Maar de grootste ontdekking kwam na de analyse van het 3D-model van Osirmoses kaak. “De bovenkaak bevat inderdaad sporen van een tandwortelextractie en een opening van een tandbeenletsel vóór het overlijden van het individu. Dit is het eerste bewijs van het bestaan van tandheelkundige zorgen en kaakchirurgische behandelingen, die eerder op een 2.700 jaar oude gebalsemde Egyptische mummie zijn uitgevoerd”, klinkt het bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Dat bewijst niet alleen dat de portier van de Tempel van Re leed aan een ernstige tandinfectie en daarvoor werd behandeld, maar ook dat zowel de anatomische kennis als medische praktijk mogelijk wijdverspreid waren tijdens de 25ste dynastie. “Naast deze nieuwe belichting van de Egyptische beschaving, heeft dit onderzoek een echte methodologie van gestandaardiseerde en systematische analyse voor de studie van mummies bepaald”, klinkt het. “De horizon voor toekomstig onderzoek blijkt bijzonder uitgestrekt en er zullen nog veel mysteries ontdekt worden.”