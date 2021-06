“Hij ging zijn familie bezoeken, nu moeten we elkaar vier jaar missen”: vriend van Gentse zit in Egyptische cel voor drie Facebookposts

Gent -

Ahmed (29) studeerde in Wenen en ging met kerst zijn familie bezoeken in zijn thuisland Egypte. Wegens kritiek op het Egyptische regime werd hij bij aankomst in de boeien geslagen en gemarteld. Sindsdien zit hij vast. Deze zomer zou de Egyptenaar normaal naar België verhuizen om er met zijn Gentse vriendin Souheila (31) een leven op te bouwen. “Maar deze week werd hij veroordeeld tot vier jaar cel. Voor drie kritische posts op Facebook.”