18-jarig Tanzaniaans raspaardje op weg naar KRC Genk

Kelvin John, een 18-jarige Tanzaniaanse spits, is op weg naar KRC Genk. Het raspaardje, dat nauw bevriend is met Ally Samatta, maakte in 2019 op amper 15-jarige leeftijd furore op de Africa Cup of Nations U17.

Op basis van zijn prestaties werd hij door voormalig bondscoach Emmanuel Amuneke zelfs opgenomen in de preselectie van de nationale ploeg voor de Afcon. Intussen verblijft John in Engeland, waar hij deel uitmaakt van de voetbalacademie van het gereputeerde Brooke House College.

Het Engelse dagblad The Guardian nam hem eind vorig jaar, net als bijvoorbeeld Luca Oyen, op in zijn Next Generation-reeks, oftewel de 60 grootste aanstormende talenten in het voetbal. Een eer die slechts bij hoge uitzondering te beurt valt aan spelers die niet zijn aangesloten bij een profclub.

Enkele weken geleden werd hij 18, de leeftijd waarop hij een contract mag tekenen bij een Europese profclub. Hij is voorbestemd voor de beloftenselectie bij Genk maar zou, bij afwezigheid van veel internationals, samen met de A-ploeg beginnen aan de voorbereiding. John wordt ook wel eens de Tanzaniaanse Mbappé genoemd.