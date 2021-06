Ongerustheid: bijna honderd coronabesmettingen bij Finse fans na duel met België in Sint-Petersburg

In Finland is ongerustheid ontstaan nadat bij terugkeer in het land gebleken is dat bij bijna honderd fans die het EK-duel tegen België in het Russische Sint-Petersburg bijwoonden, besmetting met het coronavirus is vastgesteld, zo melden de Finse autoriteiten donderdag.

De Finse eerste minister en het bevoegde gezondheidsinstituut THL hebben alle Finnen die zijn teruggekeerd na de voetbalwedstrijd tegen de Rode Duivels opgeroepen om zich te laten testen. “Op die manier worden besmettingen snel opgespoord en zo kan het virus zich niet verspreiden”, verklaarde de Finse eerste minister Sanna Marin donderdag aan Finse media in de marge van de Europese top in Brussel.

Aan de grensovergang tussen Finland en Rusland werden de voorbije dagen 86 positieve tests bij teruggekeerde supporters vastgesteld en niet eens alle tests konden reeds geanalyseerd worden. In totaal keerden een drieduizendtal Finse fans dinsdag quasi tegelijkertijd terug, wat voor opstoppingen en files aan de grens zorgde. Volgens plaatselijke media moesten douaniers dan ook bijna 800 fans laten passeren zonder dat zij getest werden.

In Rusland en dan vooral in Sint-Petersburg worden de voorbije dagen heel wat besmettingen met de gevreesde deltavariant van het coronavirus vastgesteld. De Finse gezondheidsautoriteit roept de burgers die terugkeren uit Rusland dan ook op om zich binnen de 72 uur na de terugkeer te laten testen. De incidentie in Sint-Petersburg ligt momenteel twintig keer hoger dan in Finland.