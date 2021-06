Ministerraad keurt akkoord goed over verwerking gegevens coronacertificaat

De federale ministerraad heeft donderdag in eerste lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat en de deelgebieden over de verwerking van gegevens op het digitaal EU-Covid-certificaat, het Covid Safe Ticket en het PLF. Het akkoord bevat ook bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen, maar in België werken.

Het akkoord moet zorgen voor een solide juridische basis voor het digitale Europese coronacertificaat, dat normaal op 1 juli geldig is in alle EU-landen. Daarnaast moet het de toegang regelen tot proef- en pilootprojecten, alsook de toegang tot massa-evenementen op grond van het Covid Safe Ticket vanaf 13 augustus.

Het akkoord geeft ook een globaal overzicht van PLF-gegevens (Passenger Locator Form), zodat dit als norm wordt geregeld. Het laatste onderdeel van het ontwerp voorziet in een duurzaam juridisch kader voor de verwerking van persoonsgegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitoefenen in België.