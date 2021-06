Zuhal Demir zoekt naar een leven in balans: “Na mijn scheiding voelde ik me compleet verloren”

Ze straalt als duizend zonnen wanneer ze over dochtertje Rozanne praat, ze breekt in duizend stukken bij de herinnering aan haar overleden moeder. Als Zuhal Demir (41) al een olifantenvel gekweekt heeft, dan toch louter in de politieke arena. “Ik ben juist erg kwetsbaar en gevoelig. Privé, maar ook in mijn job. Eerst is er het gevoel, dan pas de ratio en de actie. En de dag dat ik geen verontwaardiging meer voel, is de dag dat ik uit de politiek stap. Dat méén ik.”