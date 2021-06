Taskforce beslist dat tweede prik AstraZeneca vervroegd kan worden van 12 naar 8 weken, als de leveringen volgen

Als er op dinsdag 29 juni voldoende dosissen van het AstraZeneca-vaccin worden geleverd, zal de tijd tussen de twee dosissen verkort kunnen worden naar 8 weken in plaats van 12. De Taskforce Vaccinatie heeft dat donderdagavond beslist. Het is de burger die zelf een afspraak moet maken voor de tweede prik.

Wie graag zijn tweede dosis vroeger krijgt, zal zelf een afspraak moeten aanmaken via het reservatiesysteem Doclr. Dan moet de al gemaakte afspraak voor de tweede prik geannuleerd worden en moet er een nieuwe datum gekozen worden. Wie geen actie onderneemt, behoudt zijn huidige afspraak.

Wie niet meer over de bevestigingsmail beschikt van zijn tweede prik kan ook telefonisch contact opnemen met het contact center of vaccinatiecentrum. Ook als een tweede afspraak maken niet mogelijk is, moet er telefonisch contact worden opgenomen.

