Zij hebben zonder hoger onderwijs toch de top bereikt: “Na verloop van tijd merkte ik dat ik een diploma van het leven had”

Een nieuwe lichting 18-jarigen staat voor een kruispunt in hun jonge leven: verder studeren of meteen de arbeidsmarkt bestormen? Wie zekerheid wil en meer kans op een hoger loon, kiest het best voor de hogeschool of universiteit. Maar dat zou de regel niet zijn, mochten er geen uitzonderingen bestaan. Deze mensen bereikten de top, zonder hun broek te slijten in de aula. “Na verloop van tijd merkte ik dat ik een diploma van het leven had.”