“Weigering was vernederend”: zwembad opnieuw veroordeeld voor boerkiniverbod

Merelbeke - Het boerkiniverbod in Merelbeke blijft onwettig. Dat oordeelde het hof van beroep. Daarmee wordt de uitspraak van eerste aanleg bevestigd.

Op 20 december 2016 bezocht een moslima het zwembad van Merelbeke, maar omdat ze een boerkini droeg – een volledig bedekkend zwempak waarvan de naam een samentrekking is van ‘boerka’ en ‘bikini – werd ze geweigerd. Ze spande daarop een proces aan wegens discriminatie.

Het zwembad argumenteerde dat zwemmen in een boerkini onhygiënisch zou zijn en het redden van een persoon zou bemoeilijken. Maar dat werd door de eerste rechter afgewezen. Het Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke, dat het zwembad uitbaat, ging tegen de uitspraak in beroep. Maar het hof van beroep heeft de straf nu bevestigd.

Zwembadstof

“In de opsomming van verboden kledingstukken is de boerkini immers het enige stuk dat uit zwempakmateriaal bestaat. De andere opgesomde kledingstukken (‘ondergoed, bermuda’s, shorts, T-shirts, jurkjes, rokjes’) vallen niet onder de noemer ‘zwemkledij’. Die bestaan (meestal) niet uit zwembadstof en zijn dus (meestal) niet gemaakt om te zwemmen”, oordeelde het hof in zijn arrest.

“Voor (bezoekster) is het dragen van een boerkini een uiting van haar geloof. Niemand, en dus ook het Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke niet, heeft het recht om de legitimiteit van de wijze waarop (bezoekster) haar geloof uit, te beoordelen”, oordeelde het hof voorts. “Met haar stukken toont (bezoekster) de bijzondere ernst van haar geleden morele schade. Zwemmen is nodig om gezondheidsredenen. Haar weigering op 20 december 2016 was vernederend”, besluit het hof.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke wordt ook veroordeeld tot een morele schadevergoeding van 1.300 euro.