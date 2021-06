Twee Belgen aangehouden als spilfiguren achter frauduleuze cryptomunt Vitae: 220.000 investeerders overtuigd met lege doos

De cryptomunt Vitae, die wereldwijd meer dan 220.000 investeerders overtuigde, is door de mand gevallen. De fictieve munt was de spilfiguur in een klassiek systeem van piramidefraude. Met aan het hoofd twee Belgen uit Antwerpen: Mendy Z. en Shrage P. De twee zijn aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting. Meer dan 1 miljoen euro, bijna 1,5 miljoen aan virtuele valuta en 17 luxewagens zijn in beslag genomen.