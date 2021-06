RETRO EK. Gay ref for England: scheidsrechter John Blankenstein was in 1992 de eerste bekende homo op het EK

Het aantal gekende homo’s vandaag op het EK? Wie zal het zeggen? Het taboe blijft. Een keer is dat anders. De Nederlandse scheidsrechter John Blankenstein is openlijk gay als hij in 1992 de EK-interland tussen Denemarken en Engeland leidt. Het leidt tot vette koppen in een Britse tabloid: “GAY REF FOR ENGLAND.” Verhaal van de man die vandaag de regenboogvlag boven het voetbalveld laat waaien.