Ze kozen voor een stiel die ‘hun leven zou vergooien’, maar hoe vergaat het deze voormalige studenten fotografie nu?

In 1990 mochten zes studenten fotografie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten voor de krant op pad om beelden te maken van de Gentse Feesten. Niet lang nadien gingen ze elk hun eigen weg. Ze zagen hun stiel veranderen van ambacht naar technologie. “Toen was wat we deden nog meer rock-’n-roll. Tegenwoordig is iedereen fotograaf.”