Onze Oranje-watcher trekt langs Nederlandse talkshows en ziet optimisme toenemen: “Jezus man, we staan straks okselfris in de halve finales!”

Het ging he-le-maal niks worden met Oranje op dit EK, maar kijk: het pakte 9 op 9 in de poules en had ook nog eens geluk bij de loting. Een 1/8ste finale tegen Tsjechië en dan tegen Denemarken of Wales: de weg naar de halve finales ligt plots he-le-maal open. We trokken langs Nederlands bekendste voetbaltalkshows om de temperatuur te meten.