KV Kortrijk bouwt nieuw oefencomplex van 4,2 miljoen euro

KV Kortrijk start begin 2022 met de bouw van een gloednieuw oefencomplex op de Moorseelsestraat. Een jaar later moet het centrum helemaal klaar zijn, zo maakte de eersteklasser donderdag bekend. De stad Kortrijk en voorzitter Vincent Tan leggen er samen 4,2 miljoen euro voor op tafel. “Onze nieuwe accommodaties zullen spelers overtuigen naar KVK te komen.”

Het nieuwe oefencentrum aan het Kouterplein, een noodzaak om talentvolle jonge spelers aan te trekken, kost 4,2 miljoen euro. De stad wilde een deel van die kostprijs dragen. Er werd daarnaast gerekend op een bijdrage van Vincent Tan. De Maleisische zakenman neemt uiteindelijk 2 miljoen euro van de kosten op zijn rekening. De overige 2,2 miljoen zijn subsidies van de stad Kortrijk die de voetbalclub de voorbije jaren bewust opspaarde voor dit bouwproject.

Op 8 juli zullen de stad, KV Kortrijk, de bouwpromotoren en partners de plannen bekendmaken. Het nieuwe oefencentrum komt aan de straatkant van het oefenveld op het Kouterplein langs de Moorseelsestraat. Wanneer de club naar een nieuw stadion verhuist - een uitgesproken ambitie zonder concrete piste - wordt het complex onderdeel van de trainingsfaciliteiten van KV Kortrijk die op de locatie van het huidige Guldensporenstadion zullen worden ontwikkeld.

“Het oefencentrum zal de werking van onze staf helpen in de professionalisering van de club”, zegt algemeen directeur Matthias Leterme. “Het zal mogelijk een steun zijn om voetballers dankzij onze nieuwe accommodaties naar onze club te halen en ook om spelers te overtuigen om in functie van hun persoonlijke ontwikkeling hun stap naar een andere club of competitie nog even uit te stellen.”

Het is de bedoeling dat de werken begin 2022 van start gaan en binnen het jaar worden uitgevoerd.