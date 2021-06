Drie jaar geleden vol trots ingehuldigd, nu blijkt kunstwerk in Zedelgem eerbetoon aan de Waffen SS en 12.000 collaborateurs

Zedelgem -

Een schijnbaar onschuldig monument in het West-Vlaamse Zedelgem berokkent de gemeente bijna drie jaar na de inhuldiging imagoschade in binnen- én buitenland. Volgens critici is “De Letse Bijenkorf voor Vrijheid” een eerbetoon aan de Waffen SS en de 12.000 Letten die met de nazi’s meevochten tegen Rusland tijdens WO II. Oppositiepartij Vooruit wil het kunstwerk weg. “Dit kan niet door de beugel”, zegt ook historicus Koen Aerts (UGent).