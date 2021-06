Slot gaat bijna volledig van amateurvoetbal af

De amateurfederatie Voetbal Vlaanderen concludeert donderdag naar aanleiding van de publicatie van het Ministerieel Besluit met de coronamaatregelen voor de tweede fase van het zomerplan, dat voetbal, zowel outdoor als indoor, nagenoeg zoals voor de pandemie kan georganiseerd worden.

Het Ministerieel Besluit werd donderdag gepubliceerd en vertaalt de beslissing van het Overlegcomité van 18 juni. Op enkele uitzonderingen na treden de maatregelen in werking op zondag 27 juni. “Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden”, stelt Voetbal Vlaanderen donderdag vast.

Er gelden bijvoorbeeld geen limieten meer op het aantal sporters dat op het trainingsveld mag staan. Er kan bovendien contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband. Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. “We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella”, klinkt het in een communiqué.

Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet. Vanaf 25 juni is dit hoogstens 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximaal 200 deelnemers. Overnachtingen zijn wel toegelaten. De densiteitsregels ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht, maar kunnen nog wel een oplossing bieden bij beperkte ventilatiemogelijkheden.

Er mogen vanaf volgende week ook opnieuw meer toeschouwers in de tribunes zitten. Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM (COVID Event Risk Model) of CIRM (COVID Infrastructure Risk Model) opgemaakt te worden.

Voor andere sportbeoefenaars geldt nog steeds een capaciteitsbeperking. Zo mag je binnen tot 2.000 personen ontvangen, zittend, met mondmasker en op een veilige afstand. Buiten wordt dat 2.500 fans, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit in het stadion.

Voetbalclubs zijn niet verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.