Welles-nietesspelletje tussen Zwijndrecht en Antwerpen houdt aan

/ Zwijndrecht - De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft zich donderdagavond opnieuw over de PFOS-vervuiling gebogen. Het gemeentebestuur houdt vol dat het niet op de hoogte was van het rapport van toxicoloog Jan Tytgat of de communicatie van Lantis aan de politieke stuurgroep in 2017, terwijl Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) de voorbije dagen meermaals suggereerde dat dat wél het geval was.

Burgemeester André Van de Vyver en schepen van Leefmilieu Steven Vervaet (Groen) kregen tijdens de gemeenteraad heel wat kritiek te slikken van oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang. Die verwijten het gemeentebestuur op de hoogte geweest te zijn van (de ernst van) de PFOS-vervuiling en daar toch niet over te hebben gecommuniceerd. “Van een partij als Groen verwacht je dat als er signalen zijn dat er een probleem is op het vlak van milieu en volksgezondheid, ze er meteen werk van maakt om dat grondig te onderzoeken”, zei raadslid Danny Van Hove (N-VA), die ook aanhaalde dat onder meer fruitboeren de voorbije jaren nog toestemming kregen voor grondwaterwinning om hun gewassen te besproeien.

Vervaet verklaarde zich te hebben “blindgestaard” op het grondwater. “Met ons grondwater is nauwelijks iets aan de hand, PFOS is daar bijna niet in detecteerbaar”, zei hij. “Maar we hadden niet door dat het in de bodem zit.” Communicatie daarover zou het gemeentebestuur niet hebben bereikt toen het politiek stuurcomité van de Oosterweelverbinding in 2017 wel op de hoogte werd gebracht.

“Het wordt ook niet vermeld in de project-MER en nauwelijks in de bouwaanvraag”, geeft Vervaet aan. “Alleen in een bijlage over grondverzet wordt PFOS vermeld, maar dan alleen waar je dat ook kon verwachten, namelijk een strook vlak naast 3M. Die bouwaanvraag is goedgekeurd in december 2017, maar er is geen sprake van de communicatie van Lantis of bijkomende staalnames. Je kan je afvragen waarom.”

(belga)