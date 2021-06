Portugal beeft voor Romelu Lukaku: training staat vooral in teken van recuperatie

“Lukaku, Lukaku, Lukaku, het gaat alleen maar over hem in Portugal.” De Portugezen mogen dan wel Cristiano Ronaldo in hun rangen hebben, onze Romelu Lukaku boezemt hen toch angst in. Zondag om 21 uur staat de clash tussen de twee kandidaat-topschutters van dit EK op het programma.

LEES OOK (+). Hoe stop je Cristiano Ronaldo? Dit zijn de vijf geboden van ervaringsdeskundigen: “Omsingel hem”

Romelu Lukaku gaat dezer dagen voortdurend over de tongen in Portugal. “Ja, we zijn bang van hem”, bekent de Portugese journalist Rogerio Azevedo. “Echt waar, Lukaku, Lukaku, Lukaku, het gaat over niemand anders meer in Portugal. En tel daar dan nog eens Kevin De Bruyne en de broers Hazard bij en je hebt gewoon een heel sterk elftal. België doet me denken aan het Portugal van 2014-2015. Talentvol, maar zonder prijs. Portugal won uiteindelijk het EK 2016. België verdient ook een prijs een van de komende jaren.”

De Portugezen zullen de Duivels evenwel geen cadeaus geven. Bondscoach Fernando Santos kan weer op een volledig fitte kern rekenen nu linksback Nunu Mendes weer meetraint, en hij zag zijn team al groeien dit toernooi. Azevedo geeft beide ploegen zondag daarom vijftig procent kans op winst. “België is goed begonnen aan het toernooi. Wij wat minder, maar we zijn aan het groeien. In Portugal was iedereen kwaad na onze zwakke wedstrijd tegen Duitsland. Tegen Frankrijk pakten de wissels van de bondscoach goed uit, met Sanchez en Moutinho in plaats van Bruno Fernandes en Carvalho. We hebben nu meer vertrouwen dankzij die wedstrijd. Bovendien startten we ook in 2016 niet super. ”

48 uur minder recuperatie

Al is er ook minder goed nieuws voor Portugal. België werkte maandag al de laatste wedstrijd in groep B af, terwijl Portugal woensdagavond nog moest spelen. Zo hebben de Duivels 48 uur extra om te recupereren. “Portugal werkte bovendien de drie groepswedstrijden in een tropische hitte af”, voegt Azevedo toe. “Dat zal de recuperatie niet ten goede komen. In Boedapest was het tweemaal bijna 40 graden. Tegen Frankrijk was het rond de 30 graden.”

Foto: AP

Bondscoach Santos liet zijn spelers gisteren dan ook een rustige training afwerken – wat wandelen, fietsen en wat kleine oefeningetjes – en is op zijn hoede. “We kenden België al en gaan hen nu verder bestuderen om te zien wat er veranderd is in het team. Het wordt voor ons vooral zaak om de batterijen volledig weer op te laden. Bovendien wordt de wedstrijd in Sevilla gespeeld, waar ons weer hoge temperaturen te wachten staan (er wordt 34 graden voorspeld, red.). Maar wij zijn meer gewend aan zulke temperaturen. De hitte kan dus ook een bondgenoot zijn.”

Of Santos zijn team weer zal wijzigen onder invloed van het drukke speelschema is nog een vraagteken. “Laat me eerst zien hoe mijn spelers recupereren. Mentaal hebben ze zich sterk getoond en denk ik dat we er klaar voor zijn. Nu is het vooral zaak om fysiek weer in orde te zijn.” Dat zal nodig zijn, willen ze Lukaku afstoppen.

Portugal blijft ook vandaag nog in Boedapest en reist zaterdagochtend naar Sevilla. Pas als ze zondag tegen de Rode Duivels zouden winnen, verhuizen de Portugezen naar het Cidade do Futebol nabij Lissabon.