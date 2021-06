Presidentsverkiezingen Peru: lid van verkiezingsautoriteit neemt ontslag

Twee weken na de presidentsverkiezingen in Peru is de uitslag nog steeds niet bekend omdat beide kampen beschuldigingen van manipulatie hebben geuit en moties hebben ingediend om bepaalde stemmen te schrappen. Nu heeft een van de vier leden van de nationale verkiezingsautoriteit, die belast is met het onderzoek van de moties, onverwacht ontslag genomen, waardoor de bekendmaking van de resultaten nog meer vertraging kan oplopen.