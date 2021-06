Aantal coronabesmettingen op laagste niveau sinds vorige zomer

De Belgische vaccinatiecampagne tegen Covid-19 raast als een trein voort en dat werpt zijn vruchten af. Het aantal nieuwe besmettingen per dag duikt onder de 400. Dat is het laagste niveau sinds de zomer van vorig jaar, blijkt vrijdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In ons land zijn in totaal al meer dan 10 miljoen dosissen van een coronavaccin toegediend en daar komen er elke dag bijna 100.000 bij. Ruim 6,5 miljoen mensen kregen al een eerste spuitje. Zo’n 39,8 procent van de volwassenen, of 31,9 procent van de hele bevolking, is nu volledig gevaccineerd. Dat zijn bijna 3,7 miljoen Belgen.

Tussen 15 en 21 juni werden per dag gemiddeld nog 381 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een daling met 44 procent op weekbasis. De positiviteitsratio van de afgenomen coronatests is gedaald naar 1,4 procent.

Het reproductiegetal is wel gestegen (met 17 procent naar 0.83) maar blijft onder 1, wat wil zeggen dat de epidemie nog steeds aan kracht afneemt.

In de week van 15 tot 21 juni vielen dagelijks gemiddeld 5,9 overlijdens te betreuren. Dat is een daling met 18 procent in vergelijking met de week voordien.

In de week van 18 tot en met 24 juni werden elke dag gemiddeld 28,6 Covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 24 procent ten opzichte van een week eerder. Er liggen nog 421 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (-24 procent), van wie 174 op intensieve zorg (-26 procent).