Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens eist vrijlating opposanten in Nicaragua

Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens heeft donderdag de onmiddellijke vrijlating geëist van vier Nicaraguaanse opposanten. Zij werden eerder deze maand, vijf maanden voor de verkiezingen, opgepakt en door president Daniel Ortega ervan beschuldigd de regering omver te willen werpen.

Het Hof, gevestigd in San José in Costa Rica, beval de regering van Nicaragua “om over te gaan tot de onmiddellijke vrijlating” van twee presidentskandidaten, de econoom Juan Sebastian Chamorro en de politicoloog Félix Madariaga, net als ondernemer José Adan Aguerri en activist Violeta Granera.

Managua (de hoofdstad van Nicaragua) krijgt tot 8 juli de tijd om het Hof in te lichten over “de dringende maatregelen die zijn genomen om dit besluit uit te voeren”.

Bindende beslissing

De beslissingen van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens moeten worden uitgevoerd door de landen die zijn jurisdictie erkennen, waaronder Nicaragua.

In Nicaragua zijn de afgelopen weken in totaal 19 opposanten opgepakt wegens “aanzetten tot buitenlandse inmenging” en “steunen van sancties” tegen de regering.