WEER. Warm en nat weekend

Het is vrijdagochtend over het westen zwaarbewolkt met regen. Het weekend wordt warm en nat. Dat meldt het KMI.

In de loop van vrijdagvoormiddag breidt de neerslag zich uit naar het centrum, maar over het oosten is het lokaal nog vrij zonnig en blijft het droog. In de namiddag verwachten we over het westen en het centrum nog wat lichte regen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het overwegend droog met soms enkele opklaringen. De maxima schommelen rond 18 graden aan de kust en in de Ardennen tot lokaal 22 graden in de streken met opklaringen. Er waait een matige zuidwestenwind.

Vrijdagavond en volgende nacht blijft de neerslagzone over ons land slepen. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt met buien, maar over het oosten blijft het vaak droog. De minima liggen tussen 10 en 15 graden bij een zwakke zuidenwind.

Weekend

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien die in de loop van de namiddag intenser worden en onweerachtig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 19 graden aan de kust en 24 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit het zuiden of uit veranderlijke richtingen. Aan zee draait de wind in de namiddag naar het noordoosten.

Zondag blijft het mogelijk lange tijd droog met sluierwolken en opklaringen. Op het einde van de dag en ook zondagnacht verwachten we vanaf de Franse grens buien met onweer. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden bij een meestal zwakke wind uit oost tot zuidoost.

Maandag is het wisselvallig met soms buien, plaatselijk vergezeld van onweer. De maxima schommelen in de meeste streken rond 24 graden. Er waait een meestal zwakke wind uit veranderlijke tot zuidwestelijke richtingen.