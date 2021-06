In volle strijd voor zijn eerste prijs met Argentinië: ploegmakkers wekken jarige Lionel Messi in het holst van de nacht

Lionel Messi werd donderdag 34 jaar oud. De Argentijnse wereldster is momenteel met de nationale ploeg actief op de Copa America, maar toch wilden zijn teamgenoten de verjaardag van hun kapitein niet zomaar laten passeren.

Argentinië is goed begonnen aan de strijd om de titel van Zuid-Amerika. Het pakte 7 punten in de eerste drie groepswedstrijden, onder andere dankzij een 1-0-overwinning tegen Uruguay. Het gaat daardoor aan kop in Groep A, voor Paraguay en Chili.

De vierde groepsmatch, tegen Bolivië, is pas dinsdag en dus kon er wel een grapje af bij de Argentijnen. Ze wekten de jarige Messi in het holst van de nacht en staken hem een voor een cadeaus toe. Zoals een pet, een fles wijn, een taart en een grote fles water (een steekje naar aartsrivaal Cristiano Ronaldo?). De ster van FC Barcelona vond het allemaal heel amusant.

Messi won nog nooit een trofee met zijn land. Het liep al enkele keren fout voor Argentinië. Waaronder in de WK-finale van 2014 en de finales van de Copa America in 2015 en 2016.