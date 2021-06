Familie viert 30ste verjaardag in de Lotto Arena

Op zaterdag 29 januari 2022 viert VTM het dertigjarige bestaan van de soap Familie in de Lotto Arena in Antwerpen. De liveshow belooft tal van muzikale optredens, verrassende acts en nostalgische beelden, gebracht en beleefd door de cast van Familie.

Vandaag, vrijdag, is het huidige Familie-seizoen aan zijn grote ontknoping toe. Maar de vele fans hebben voor volgend seizoen wel iets speciaals om naar uit te kijken. Op 30 december blaast de langstlopende soapserie van het land immers 30 kaarsjes uit en die mijlpaal wordt op zaterdag 29 januari 2022 gevierd met een grote show in de Lotto Arena. Daarin komen de acteurs uit Familie samen voor een live spektakel boordevol entertainment, nostalgie, humor en ontroering.

“30 jaar Familie is een mijlpaal in de geschiedenis van VTM”, aldus Maarten Janssen, Channel Manager VTM. “Met elke dag een trouw publiek van meer dan 700.000 kijkers en een sterk marktaandeel, vooral ook bij jonge kijkers, blijft Familie een niet te missen afspraak aan het begin van de tv-avond. En dat bovendien al 30 jaar lang. Ook op het gratis online platform VTM GO staat Familie steevast op kop met meer dan 12,6 miljoen views voor het huidige seizoen. De 30ste verjaardag gaan we dus allesbehalve onopgemerkt voorbij laten gaan. Al onze plannen in de aanloop naar 30 december doen we later nog uit de doeken, maar dit grote live spektakel in januari zal alvast de grote apotheose zijn. Nu al een niet te missen afspraak in de agenda’s van de fans.”