Als statistieken beslisten over de Europese titel: “Engeland is België voorbij gestoken als topfavoriet om het EK te winnen”

Vrijdag is het rustdag nummer twee op het EK voetbal, maar dit weekend gaan de 1/8ste finales van start. Wie is statistisch gezien nu de favoriet voor de Europese titel? Gracenote zocht het uit.

Het statistiekenbureau gebruikt een eigen formule voor haar berekening en doet zo’n miljoen simulaties van het EK. Daaruit blijkt dat Engeland nu de grote favoriet is.

“Zij hebben momenteel de grootste kans om de trofee in de lucht te steken op 11 juli”, klinkt het. “Dat komt omdat Engeland het enige land is dat kan genieten van thuisvoordeel gedurende de rest van het toernooi. Engeland is ook het best gerangschikte team op onze ranglijst in de onderste tabelhelft. De vijf Europese teams die hoger staan, zitten in de andere tabelhelft. België, Frankrijk en Italië zijn de grootste uitdagers voor de Engelsen. Er is volgens ons een kans van 53 procent dat één van deze vier landen het EK wint.”

De Three Lions zijn daardoor de Rode Duivels gepasseerd. Die gingen tot nu aan de leiding en moeten nu tevreden zijn met een tweede plaats. “België is op onze ranking de nummer één en heeft nog steeds 15 procent kans om het EK te winnen”, klinkt het. “Maar ze zijn in de moeilijkste tabelhelft beland, met de vijf sterkste landen in Europa.”

Volgens Gracenote zijn Engeland, Frankrijk, België en Nederland de vier landen met de meeste kans om de halve eindstrijd te bereiken. De meest verwachte finale is er eentje tussen de Rode Duivels en Engeland (7 procent). Gevolgd door Frankrijk - Engeland, Italië - Engeland, Spanje - Engeland en België - Nederland.