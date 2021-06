Alvaro Morata krijgt bedreigingen na gemiste kansen op EK en interview: “Ze roepen zelfs dat ze hopen dat mijn kinderen sterven”

Morata heeft drie kinderen: Leonardo, Alessandro en Edoardo. Foto: Pool via REUTERS

Spanje stond even met de rug tegen de muur op het EK, maar plaatste zich na een 5-0-pandoering van Slovakije toch voor de 1/8ste finales. Al beleefde spits Alvaro Morata weinig plezier in de groepsfase.

Het is tot nu toe niet het toernooi van de Juventus-speler. Morata wrong een reeks grote kansen de nek om voor ‘La Roja’ en miste tegen Slovakije ook een penalty. Gelukkig scoorde de Spanjaard de enige goal in het gelijkspel tegen Polen. Na die wedstrijd haalde Morata uit naar zijn criticasters.

“We moeten niet naar luisteren naar ‘de mensen’. Dat gaat ons niet helpen want ze kunnen blijkbaar niet wachten om ons keihard aan te pakken. Normaal gesproken is er een soort van eenheid als een land meedoet aan een groot toernooi. Wij volgen bovendien op een generatie van geniale spelers, wat het heel moeilijk maakt om hun prestaties te evenaren.”

Foto: EPA-EFE

“Er zijn grenzen”

Maar die uitspraken, en zijn mindere prestaties, hebben Morata ook bedreigingen opgeleverd. “Ik was niet arrogant toen, ik vertaalde gewoon de woede die ik voelde. Ik zou mijn leven geven voor Spanje, dus ik begrijp niet goed waarom mensen zo boos zijn”, aldus de spits. “Moest ik dan zeggen dat we het beste team zijn en het EK gaan winnen? Mijn woorden zijn verkeerd opgevat. Ik kan kritiek wel aan en uitgefloten worden, nu toch. Een paar jaar geleden was ik er misschien wel helemaal aan onderdoor gegaan.

“Maar er zijn ook grenzen. Ik heb negen uur lang niet kunnen slapen na die match”, aldus Morata. “Er werden bedreigingen en beledigingen geuit aan het adres van mijn familie. Er werd zelfs geroepen: We hopen dat je kinderen sterven. Mijn smartphone leg ik daardoor altijd weg als ik op hotel ben. Ik heb er veel moeite mee dat mensen op een dergelijke manier omgaan met mijn vrouw en kinderen, terwijl ze zelf met een truitje van Spanje op de tribunes zitten tijdens onze wedstrijden.”

De spits heeft dan ook veel aan zijn ploegmakkers, enkele Spaanse iconen en een therapeut. “Hij is er altijd en luistert gewoon”, klinkt het. “Ik heb er veel steun aan. Net als aan onder anderen Iker Casillas en Raul. Zij hebben me gezegd dat ik niet teveel aandacht moet schenken aan al die kritiek.”