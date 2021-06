Zeker vijf doden en meer dan 150 gewonden na doortocht verwoestende tornado in Tsjechië Video: Reuters

In Tsjechië heeft een tornado donderdag een ravage aangericht in een zevental dorpen. Amateurbeelden laten zien hoe de zware storm huizen en kerken in meerdere gemeenten vernielde. Zeker vijf mensen kwamen om het leven, minstens 150 anderen raakten gewond.

De tornado haalde snelheden tussen 267 en 322 kilometer per uur. Daarmee is het de zwaarste tornado ooit in het land.

