Magistraat moet PFOS-onderzoekscommissie bijstaan “om procedurefouten te vermijden”

Om zeker te zijn dat het Vlaams Parlement de gerechtelijke onderzoeken rond de PFOS-vervuiling niet verstoort, zal een magistraat voorzitter Hannes Anaf (Vooruit) bijstaan.

In het Vlaams Parlement heeft de onderzoekscommissie naar het PFOS-schandaal haar eerste zitting gehouden. Daarbij is Hannes Anaf (Vooruit) bevestigd als voorzitter. Hij krijgt in zijn werk assistentie van een magistraat. Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz had dat voorgesteld, om zeker te zijn dat de commissie geen procedurefouten maakt. De magistraat moet erop toezien dat het parlement mogelijke gerechtelijke onderzoeken niet stoort, door bijvoorbeeld bepaalde documenten publiek te maken die onder het geheim van het onderzoek vallen.

Op de eerste vergadering heeft de onderzoekscommissie ook opgelijst welke vragen ze de komende maanden precies wil onderzoeken. Dat gaat onder meer over de dading die het bedrijf 3M in 2018 met de beheersmaatschappij voor de Oosterweelwerken, BAM (nu Lantis), heeft afgesloten over de sanering van de PFOS-vervuiling. Ook de contacten tussen BAM/Lantis en de Vlaamse overheid staat op de agenda, net als de politieke verantwoordelijkheid hiervoor. Ook de vraag of er op tijd is opgetreden en wat de langetermijneffecten van de vervuiling met de chemische stof PFOS zijn.

De deadline voor de commissie is 31 januari 2022. “Al belet niks ons om al vroeger klaar te zijn”, aldus voorzitter Hannes Anaf.