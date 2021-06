Raadkamer moet zaak legionella-uitbraak uitstellen na vraag tot bijkomend onderzoek

Gent / Evergem - De Gentse raadkamer heeft vrijdag de zaak rond de legionellabesmetting in de kanaalzone rond Evergem, waarbij het parket de verwijzing vraagt van het bedrijf Stora Enso, uitgesteld omdat partijen bijkomend onderzoek hebben gevraagd. Bij de legionella-uitbraak twee jaar geleden kwamen twee mensen om het leven.

Papierfabrikant Stora Enso in de Gentse haven maakte in juni 2019 bekend dat het mogelijk de bron van besmetting was voor de uitbraak in de kanaalzone. Begin mei brak legionella uit in het Gentse havengebied, waarbij vooral mensen uit Evergem en de Gentse kanaalzone getroffen werden.

Tegen het eind van de maand waren er 32 mensen besmet, van wie er twee om het leven kwamen. Het Oost-Vlaamse parket was ambtshalve een onderzoek gestart na het eerste overlijden en wou achterhalen hoe de patiënten besmet waren geraakt.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid voerde een groot brononderzoek uit en identificeerde de papierfabriek van Stora Enso in Langerbrugge als de mogelijke bron van de legionellabesmetting.

De identiteit van het bedrijf werd afgeschermd omwille van het gerechtelijk onderzoek, maar Stora Enso bevestigde begin juni 2019 dat de hoogoven van de papierfabriek een mogelijke bron van de besmetting was. De koeltoren werd een tijdlang stilgelegd voor grondig onderhoud en reiniging.

